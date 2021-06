Itapevi vacina contra Covid-19 lactantes com bebês de até um ano

Vacina

Além do documento de identidade, CPF e comprovante de residência, a mãe deverá levar também o registro de nascimento da criança em um dos polos de imunização do município



Foto: Wilson Dias / Agência Brasil





A Prefeitura de Itapevi anunciou nesta sexta-feira (11) que deu início a vacinação contra a Covid-19 de mães que amamentam bebês de até um ano.





Além do documento de identidade, com CPF, comprovante de residência, a mãe deverá levar também o registro de nascimento da criança.





Os pontos de vacinação na cidade são: Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Jardim São Carlos) e Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Vila Aurora).





A prefeitura anunciou também que, a partir de segunda-feira (14), o Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto (Rua Bambina Amirabile Chaluppe, 492 - Amador Bueno) também estará vacinando as lactantes.





Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Na Comunidade Kolping Cristo e no Ginásio de Esportes também funcionam o esquema Drive-Thru.





Antes de tomar a vacina, devem realizar o pré-cadastro no site do Governo do Estado de São Paulo (www.vacinaja.sp.gov.br).