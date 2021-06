Cotia anuncia para sábado (12) vacinação de profissionais da educação e grávidas sem comorbidades

Vacina

Profissionais da educação, de 18 a 44 anos, e gestantes e puérperas sem comorbidades, com mais de 18 anos, deverão fazer o agendamento no site da prefeitura







A Secretaria de Saúde de Cotia anunciou na noite desta quinta-feira (10) a vacinação contra Covid-19 para profissionais da educação, de 18 a 44 anos, e de gestantes sem comorbidades, com mais de 18, para este sábado (12).Também serão imunizadas, segundo a secretaria, as puérperas (mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias) sem comorbidades.Gestantes e puérperas serão vacinadas na Clínica da Mulher e no Polo Cotia, em frente à Prefeitura. Já nos dias 14, 15 e 18/06, a vacinação será apenas na Clínica da Mulher, de acordo com a secretaria.O agendamento deve ser feitoou pelos telefones 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h (dias úteis). O sistema de agendamento bloqueia o acesso assim que as vagas terminarem. A orientação da Saúde é para que todas também façam o cadastro prévio em https://vacinaja.sp.gov.br/ , orientou a pasta., a Secretaria de Estado da Saúde enviou mais de duas mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para a imunização dos profissionais de educação básica, de 18 a 44 anos, que trabalham em Cotia.Esses profissionais da educação básica serão vacinados também neste sábado (12) no polo da prefeitura.O governador João Doria (PSDB) já havia anunciado nesta quarta-feira (9) a antecipação para esta sexta (11) da vacinação de 363 mil profissionais da Educação Básica com essa faixa etária.Com adiantamento da imunização, antes agendada para o final de julho, 843 mil servidores da educação de todo Estado deverão estar vacinados contra a Covid-19.