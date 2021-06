Em dois dias, Cotia aplicou 2.520 doses da vacina contra Covid

Vacina

Dados são do portal Vacinômetro, do governo paulista



Desde terça (22) até a manhã desta quinta-feira (24), o município de Cotia aplicou 2.520 doses da vacina contra a Covid-19, segundo o portal Vacinômetro, do governo paulista.





Foram 2.468 novas doses aplicadas e 52 da segunda. Com esse número, Cotia está na 550ª colocação no ranking de vacinação entre os 645 municípios do estado.





Ao todo, segundo o Vacinômetro, foram aplicadas 98.538 doses, o que representa 86,64% das doses recebidas. 29,92% da população cotiana foi vacinada até a manhã desta quinta-feira.