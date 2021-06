Agência do Bradesco em Caucaia do Alto é fechada após caso suspeito de Covid-19

Segundo a empresa, agência deve voltar a atender na próxima segunda-feira (28).





A agência do banco Bradesco de Caucaia do Alto está fechada nesta quinta-feira (24). Segundo o comunicado fixado na porta do banco o fechamento é para "

O Cotia e Cia entrou em contato com a assessoria do Bradesco que explicou que um funcionário da agência está com suspeita de estar com Covid-19 com isso "o Bradesco optou pelo fechamento temporário da unidade para a realização do processo de sanitização no prédio que irá ocorrer amanhã, dia 25/06/21. Trata-se de medida preventiva que tem o objetivo de evitar o risco de propagação da doença.

Segundo a empresa, agência tem previsão de reabertura para atendimento ao público, segunda-feira, 28/6/21.