Covid19: Cotia abre agendamento da vacina para público geral com idade a partir de 55 anos

Além deste público, a Secretaria de Saúde de Cotia está com agendamento aberto para gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias com idade a partir de 18 anos e que tenham alguma comorbidade, pessoas com comorbidades com idade a partir de 18 anos (confira a Lista de comorbidades ), motoristas e cobradores com idade a partir de 18 anos, deficientes (BPC) com idade a partir de 18 anos. Acompanhe todas as informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 em https://cotia.sp.gov.br/categoria/46/saude