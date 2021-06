Casos de Covid-19 aumentam 33% em Cotia no mês de maio

Destaque

Por outro lado, mortes causadas pela doença diminuíram 39% no mesmo período, de acordo com os boletins da Secretaria Municipal de Saúde











A cidade de Cotia registrou no mês de maio um aumento de 33% nos casos de Covid-19, em comparação com o mês de abril. Foram contabilizadas 1.711 infecções causadas pelo coronavírus, enquanto que em abril foram 1.287.





O levantamento foi feito pelo Cotia e Cia com base nos boletins diários da Secretaria Municipal de Saúde.





Por outro lado, as mortes causadas pela covid diminuíram 39% no mesmo período. Abril registrou 90 óbitos e maio 55.





AUMENTO DE CASOS EM 1.515 CIDADES DO BRASIL





De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sobre a pandemia, no mês de maio, 1.515 cidades no país tiveram aumento no número de casos de covid-19, na comparação com abril. O número corresponde a 62,7% das 2.418 prefeituras ouvidas na 11ª edição do levantamento.





JUNHO: 28 CASOS E 6 MORTES





De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Cotia, o município contabilizava, até quarta-feira (4), 12.539 casos confirmados de Covid-19 e 556 mortes causadas pela doença. Foram 28 casos e seis óbitos nos quatro primeiros dias do mês.





Ainda segundo o boletim, 85 cotianos seguem internados com sintomas da infecção, enquanto 11.563 pessoas já se recuperaram desde o início da pandemia.