Com 47,2 mil doses aplicadas, Cotia tem 18,6% da população vacinada contra Covid

Vacina

Segundo o Vacinômetro, Cotia aplicou 77% das doses recebidas até o momento









O município ocupa o 600º lugar no ranking de aplicação por distribuição entre os 645 municípios do estado de São Paulo.

Até a tarde desta terça-feira (1º), Cotia aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 47.215 pessoas. Com esse número de imunizados, a cidade vacinou até o momento 18,6% da população, segundo dados do Vacinômetro, do governo de São Paulo.Ainda de acordo com o portal, o governo distribuiu 89.468 doses de imunizante para Cotia, que aplicou até agora 69.070, contando a primeira e segunda dose, o que corresponde a 77% de aplicações das doses recebidas.