Moradores se unem e revitalizam campinho de futebol do Jd Miranda, em Cotia

Mutirão de limpeza reuniu cerca de 30 pessoas, direta e indiretamente. Com o trabalho concluído, agora só resta preservar o espaço para usufruí-lo da melhor maneira

Campinho antes e depois da limpeza. Imagens enviadas ao Cotia e Cia





Alguns moradores do Jardim Miranda, em Cotia, se uniram para revitalizar o campinho de futebol do bairro. Foram quatro sábados com enxada, facão e roçadeira. Segundo eles, o espaço estava tomado por matos e entulhos.





"Organizamos em um grupo no WhatsApp, delimitamos funções e marcamos as datas para executar a revitalização. Além de reunirmos pensando na benfeitoria para a atual geração de crianças do bairro, também relembramos muitos momentos engraçados e descontraídos da época que juntávamos pra jogar futebol depois da escola", diz Wallacy Macedo, morador e liderança do bairro.





Moradores durante o mutirão de limpeza do mato





O mutirão de limpeza reuniu cerca de 30 pessoas, direta e indiretamente. Com o trabalho concluído, agora só resta preservar o espaço para usufruí-lo da melhor maneira.





"Ter revitalizado essa área, além de pensar na questão do esporte, também conservamos um espaço que antes era local de descarte de entulhos. O mutirão de limpeza foi um sucesso, agora estamos aproveitando do nosso único espaço de lazer, como fazíamos há anos atrás", conclui Wallacy.