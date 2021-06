Bebê de Cotia com leucemia rara precisa de R$ 4 milhões para fazer tratamento nos EUA

Saúde

Segundo a família, apenas uma terapia genética, a CAR T-Cell, feita com células de defesa reprogramadas do próprio paciente, pode ser a esperança de Vinícius Debertis Gaidies, de 1 ano e 3 meses



Um bebê de 1 ano e 3 meses foi diagnosticado com Linfoide Aguda do Lactante, tipo B – MLL, uma leucemia rara, aos 4 meses de vida. Vinícius Debertis Gaidies, que mora com a família em Cotia, precisa de ajuda financeira para realizar o único tratamento, segundo a família, que pode lhe trazer esperança.





Conhecido como terapia de células CAR-T (CAR-T Cell), feita com células de defesa reprogramadas do próprio paciente, esse procedimento, por enquanto, não é realizado no Brasil. A terapia CAR T-Cell consiste em habilitar linfócitos T, células de defesa do corpo. Elas são injetadas depois que são modificadas para rastrear e matar as células tumorais.





O tratamento de Vinícius foi aceito pelo Hospital Infantil de Los Angeles (The Children´s Hospital Los Angeles), nos EUA. Porém, o custo inicial é de $575 mil dólares, que equivale a aproximadamente R$ 3 milhões.





Junto a este custo, ainda tem mais R$ 700 mil para o voo UTI e R$ 300 mil para moradia e alimentação, o que totaliza R$ 4 milhões. A família atingiu, até o momento, 50% da meta.





Segundo a família, as quimioterapias e os procedimentos realizados no Brasil, infelizmente, não foram suficientes para vencer a doença.





