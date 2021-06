Escolas municipais de Cotia farão a entrega do kit merenda neste mês

Educação

Última entrega do kit merenda foi feita em abril; Prefeitura alegou problemas burocráticos na realização da licitação.





Entre os dias 10 e 14 de junho, as escolas da rede municipal de Cotia estarão mobilizadas com a entrega do Kit Merenda (conforme programação abaixo). Cada um dos cerca de 30 mil alunos da rede será contemplado com uma cesta de alimentos composta por itens básicos para auxiliar na alimentação, especialmente por conta dos impactos econômicos da pandemia da Covid-19.





O Kit Merenda foi implantado pela Prefeitura em abril de 2020, logo que as aulas presenciais foram suspensas, porém desde abril deste ano a prefeitura não entregava os kits, segundo a municipal o atraso foi por problemas burocráticos na realização da nova licitação.





As entregas serão organizadas e realizadas pelas equipes de colaboradores de cada unidade escolar. A orientação é para que, se possível, vá apenas um responsável pelo aluno fazer a retirada da cesta na escola em que o aluno está matriculado. Caso haja fila, todos deverão manter distanciamento seguro de pelo menos um metro e meio entre si. O acesso à escola só será permitido com o uso de máscara. Todas as unidades estarão preparadas para receber os pais e os responsáveis com a segurança sanitária necessária para este período de pandemia.





CE MAGALI DO NASCIMENTO V ARIASEM FRANCISCO CAMILOEM EDITH DOS SANTOS SILVAEM JARDIM ROSALINACE JOÃO PIRES MENDESEM JARDIM COTIAEM TURIGUARAEM MARIA DO CARMO DE ALM. JORNEM ROBERTO J.H. LOBO NETO, PROFCE TEREZA RIVERA DA SILVACE WALMOR C. FERRARRETTOEM SILVIO PEDROSOEM MALVINA DE CASTROEM JARDIM PANORAMACE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃOCE JARDIM DAS GRAÇASEM JARDIM DAS GRAÇASCE JARDIM ARARUAMACE ANTONIO SALGADO OLORESEM JOCINÉIA DE MELOCE ANA MARIA DOS SANTOS SOUZAEM PAULO ZINGGCE BAIRRO SÃO MIGUELEM BAIRRO SÃO MIGUELEM MAISA APARECIDA RIBEIROCEUC-PREF.CARMELINO PIRES DE OLIVEIRAEM PREFEITO IVO MÁRIO ISAAC PIRESEM VITOR GONÇALVES DE SOUSAEM CRIANÇAS DE COTIAEM FRANCISCO FERREIRAEM CRIANÇAS DE COTIA IIEM OSNY F. DA SILVEIRA, PROF.DR.CE DO ATALAIACE GRANJA CAROLINAEM JARDIM DO ENGENHOEM CHÁCARA CANTAGALOEM SAMUEL DA SILVA FILHOCE JOSE ROBERTO MACENOCE DR. DÉLIO LIMA JUNIOREM GASPAR DE GODOI MOREIRAEM ANDRESSA SOARES GOMESEM IDALINA GODINHO DA SILVACE MARIA JOSÉ DOS SANTOSCE VITÓRIA RÉGIACE DANIELLI ALBUQUER. MATHIASEM EDNÉIA DOS SANTOS PIRESEM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRACE MOISES DIAS CORVELOEM PROFESSOR JOÃO LUIZ MONTANHEIROEM BENEDICTA VAZ PEDROSO DE ALBUQUERQUEEM ERNESTO B. DE CAMARGOCE DORVALINA MARIA DE JESUSEM CAMPININHAEM CÂNDIDO PINTOEM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRAEM JOSÉ MENDES DA SILVAEM ROSA MACIEL DE OLIVEIRAEM VICENTINA PIRES DE OLIVEIRAEM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSOEM MIRANTE DA MATAEM JARDIM ISISEM ROSA AUGUSTA DE MORAESEM ISABEL RIBEIRO LEAL LEITEEM AGUINALDO SOUZA ESTRELAEM ALTAIR DO NASCIMENTOCE HO DEH KONGEM HONORIO DE SYLOSEM JOAQUIM MORAES VICTOREM FRANCISCO DE PAULA CARRAROEM BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRACE ODARIA MENDONÇA DA FONSECAEM RECANTO VISTA ALEGREEM CAPUTERAEM ELYDIA SCOPEL CREMONEZZIEM FLORENTINA FRANC. DE OLIVEIRACE JEFFERSON REIS MONTAVAOEM RECANTO SUAVEEM EDUARDO BENJAMIN JAFET ENG,CE RITA HERDUVIRGES FORTESEM JOÃO JAYME J. RICCI AYRESEM TERESA B.H.C. MAIACE JARDIM COLIBRIEM DEUSNIL G. DE SOUZAEM VICENTE MACIELCE MARIA TEREZA PASTANAEM JOSÉ DA COSTA CHAVESEM JOSÉ GRÓTOLIEM ILDEFONÇO EMILIANO DE BRITOEM PORTAL DA PRIMAVERAEM PROFESSORA ANA MARIA PEREIRAEM PROFESSORA OTÍLIA FREIRE DOS S SHIMADACE FELIX ALVES FOLHAEM FRANCISCA M. DE OLIVEIRACE JARDIM NOMURACEUC-EE-DIEGO CRISTIAN BAZILIO CAMARGOCE YVETH NADER CAVALCANTECE ERNESTO MENDES DA SILVAEM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRAEM FRANCISCO A. DE AZEVEDOEM GERALDO GONCALVES DOS SANTOSEM JOAQUIM PEREIRA DA SILVAEM SIDRÔNIA NUNES PIRES