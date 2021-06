Carapicuíba inicia vacinação contra Covid de profissionais da educação com mais de 18 anos

Vacina

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou nesta quarta-feira (02) a vacinação dos profissionais de educação com 18 anos ou mais. Inicialmente, serão contemplados profissionais atuantes de creches, pré-escola e escolas de ensino fundamental.Também estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente (BPC) com 30 anos ou mais, pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos, motoristas de ônibus e cobradores, metroviários, ferroviários, aeroviários, educadores, físicos, assistentes sociais, profissionais de saúde, pacientes em terapia renal substitutiva, transplantados imunossuprimidos, gestantes ou puérperas com comorbidades e idosos a partir de 60 anos.A campanha de imunização está sendo realizada em dois polos. No Ginásio Ayrton Senna são vacinados os idosos que chegarem a pé. Já no Estádio do Niterói, a vacinação acontece no sistema drive-thru (dentro do carro). Os locais realizam a aplicação da 1ª e 2ª dose de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, aos sábados das 8 às 13 horas.Os documentos necessários são: RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência. Os Profissionais de Educação devem apresentar RG, CPF, os dois últimos holerites e/ou carteira de trabalho com descrição do cargo e comprovante de residência (moradores ou atuantes em Carapicuíba).As pessoas com comorbidades a partir de 30 anos também devem apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas (de até 9 meses), relatório médico ou prescrição médica. Já as pessoas com deficiência permanente (BPC) a partir de 30 anos também devem apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.Os idosos dessa faixa etária que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.