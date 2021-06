2ª edição do Festival de Pipas acontece neste domingo (27) em Cotia

Lazer

O evento, organizado por moradores do bairro Jd Leonor, acontece das 14h às 18h no Grêmio Esportivo Legionários (Campo do Leonor)



Foto da 1ª edição. Imagem: Reprodução / Redes sociais





Neste domingo (27), das 14h às 18h, o Jardim Leonor, em Cotia, recebe a segunda edição do Festival de Pipas, pelo projeto Encantando a Quebrada. A primeira edição ocorreu no domingo retrasado (13).





O evento, organizado por moradores do bairro, acontece no Campo do Leonor (Grêmio Esportivo Legionários).





O festival é gratuito e os organizadores pedem para, quem puder, levar um quilo de alimento não perecível.





A apresentação do encontro será realizada pelo palhaço Palhareco.





No local, os organizadores irão distribuir pipas para quem não puder levar de casa.





A iniciativa tem como objetivo levar entretenimento e lazer para as crianças. O uso de máscara no evento é obrigatório.





O Campo do Leonor fica na Avenida Antônio Mathias de Camargo, 506, no Jd Leonor, em Cotia.





O evento é aberto ao público.