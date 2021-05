Psicóloga que realiza atendimentos em Cotia aprimora conhecimento no controle da ansiedade

Publieditorial

Pâmela Ortiz realiza atendimentos online e presenciais; psicóloga diz que pretende abrir um grupo virtual de apoio ao combate à ansiedade no segundo semestre de 2021



A psicóloga Pâmela Ortiz. Foto: Reprodução / Arquivo pessoal









A psicóloga Pâmela Ortiz trabalha há 12 anos com foco no desenvolvimento e bem-estar humano. Com atendimentos online em todo o Brasil e presenciais na cidade de Cotia, Pâmela aprimorou seu conhecimento na área de Transtornos Ansiosos e Depressivos pelo Albert Einstein.





Atualmente, ela produz materiais com temas relacionados a saúde mental em seu Instagram, com o objetivo de desmistificar o processo de psicoterapia, além de oferecer mais acesso à conteúdos sobre saúde mental para a população de Cotia.





A psicóloga diz ainda que pretende abrir um grupo de apoio online ao combate à ansiedade no segundo semestre de 2021.





Segundo Pâmela, a pandemia provocou uma ruptura grande na rotina das pessoas. “Nos deparamos com tragédias todos os dias, perdas materiais, financeiras e afetivas. Isso vem gerando cada dia mais angústia e a incerteza da melhora, além da incapacidade de controlar diretamente a pandemia. Tudo isso é um gatilho para síndromes, desde ansiedade, pânico, depressão, etc”. relata.





Focar no olhar para sua condição psicológica e saúde mental, para ela, é tão importante quanto o cuidado com sua saúde física “nesse momento tão delicado”.





Celular: (11) 99196-3575