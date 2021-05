Cotia abre inscrições para cursos de e-commerce em parceria com o Sebrae

Destaque

Os cursos são gratuitos.









A Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia e o Sebrae Aqui abriram inscrições para dois cursos online gratuitos direcionados para quem quer aprender e alavancar vendas pela internet. Os cursos são: ‘E-commerce: aprenda a vender melhor’ e ‘Técnicas para desenvolver seu e-commerce’. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas no link abaixo. Após a confirmação da inscrição será enviado um email com todas as orientações para acesso ao curso e acompanhamento das aulas.





Durante as aulas de E-commerce: aprenda a vender melhor os participantes terão um conteúdo programático, serão abordados: caracterização e alcance de público da loja física; Aspectos positivos e negativos da loja física quando comparada ao comércio eletrônico; Ganhos da loja física com a implantação do comércio eletrônico; Modelagem simplificada do comércio eletrônico com o uso do Business Model Canvas; Requisitos básicos para a o comércio eletrônico; Requisitos para proteção e defesa do consumidor; Sistemas de apoio ao comércio eletrônico; Logística; e Promoção por meio do marketing digital. Já nas aulas de Técnicas para desenvolver seu e-commerce os participantes conhecerão sobre as formas mais eficientes e produtivas para alavancar as vendas online.













Inscrições cursos gratuitos online





Técnicas para desenvolver seu e-commerce: https://bit.ly/32TVUQW





Aulas: de 24 a 31 de maio – 18h30 às 22h30









E-commerce: aprenda a vender melhor no e-commerce: http://bit.ly/1370vender





Aulas: de 1 a 8 de junho – 18h30 às 22h30