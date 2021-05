Covid-19: Cotia inicia a vacinação de gestantes e pessoas com comorbidades a partir de terça (11)

Vacina

Saúde abriu agendamento para gestantes e puérperas com comorbidades, pacientes renais, transplantados e portadores de down





Na terça-feira (11/05), a Secretaria de Saúde de Cotia começa a vacinar contra a Covid19 gestantes e puérperas com comorbidades (mulheres que deram à luz há até 45 dias), portadores de down, pacientes com problemas renais e transplantados. Este novo público receberá a primeira dose da vacina nos polos de Caucaia do Alto e Cotia (em frente à Prefeitura). O agendamento é obrigatório e só serão atendidas as pessoas com idade a partir de 18 anos.O agendamento deve ser feito pelo site https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ . Quem não tem acesso à internet pode entrar em contato via central de agendamento pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 17h (dias úteis).As pessoas com problemas renais, transplantados e downs deverão apresentar comprovação de sua condição, bem como as puérperas, que deverão apresentar a certidão de nascimento da criança. Já as gestantes deverão apresentar cartão de pré-natal e o comprovante de comorbidade.No dia da vacinação, todos deverão estar de máscara e será exigida a apresentação de documento oficial e CPF e o comprovante do agendamento. Acompanhe todas as informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cotia no link ( https://cotia.sp.gov.br/categoria/46/saude Dia 11 de maioPúblico: Gestantes e puérperas (com comorbidade), transplantados, pacientes renais e portadores de downs (idade 18+)Polo Cotia (em frente à Prefeitura)Polo Caucaia do AltoAgendamento obrigatório