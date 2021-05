Prefeitura de Cotia encerra atividades em creche por falta de infraestrutura no pós-pandemia

Educação



Segundo a prefeitura, os alunos do Centro Educacional de Cotia já foram transferidos para unidades próximas, professores passarão por nova atribuição e os servidores serão remanejados



Centro educacional funcionava em uma casa na região central da cidade. Foto: Google Maps









A prefeitura vai encerrar as atividades do Centro Educacional de Cotia, localizado na região central da cidade, por falta de infraestrutura adequada para receber os alunos no pós-pandemia.





Segundo a prefeitura, os alunos já foram transferidos para unidades próximas, professores passarão por nova atribuição e os servidores serão remanejados.





Por ser uma casa em vez de um prédio escolar, a prefeitura explicou que as aulas presenciais, no retorno pós pandemia, estariam comprometidas inviabilizando as medidas sanitárias.





“Desta maneira, pensando na qualidade de ensino e infraestrutura adequada para atender estas crianças, se fez necessária esta adequação”, completou em nota.