Feiras noturnas de Cotia voltam a funcionar nesta quarta-feira (5); consumo no local será proibido

Será também obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento de 1,5m de outras pessoas





As feiras noturnas de Cotia, que estavam suspensas em razão das etapas mais restritivas do Plano São Paulo, voltam a funcionar nesta quarta-feira (5).

De acordo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, por conta ainda do risco da pandemia da Covid-19, o consumo no local estará proibido e todos deverão estar de máscaras.





“Importante que quem for fazer as suas compras respeite o distanciamento de pelo menos 1,5m de outras pessoas”, diz em nota a secretaria.





<SERVIÇO>





Feiras Noturnas em Cotia





Feira Noturna de Cotia: às quartas-feiras – das 16h às 22h (Av. Prof. Manoel José Pedroso, altura nº 1347, em frente à Prefeitura)





Feira Noturna do Parque São George: às quintas-feiras – das 16h às 22h (Av. Denne, s/nº)





Feira Noturna de Caucaia do Alto: às sextas-feiras – das 16h às 22h (Praça dos Romeiros, Caucaia do Alto)