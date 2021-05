Moradora de Cotia denuncia página no Instagram que clona números de WhatsApp

Rede Social



Uma moradora de Cotia, que preferiu não ser identificada, denunciou ao Cotia e Cia uma página no Instagram que faz clonagens de números de WhatsApp. A reportagem tentou fazer contato com a página ‘Serra GaúchaVinhos’ na tarde deste sábado (1º), mas foi bloqueada logo na sequência. Uma moradora de Cotia, que preferiu não ser identificada, denunciou ao Cotia e Cia uma página no Instagram que faz clonagens de números de WhatsApp. A reportagem tentou fazer contato com a página ‘Serra GaúchaVinhos’ na tarde deste sábado (1º), mas foi bloqueada logo na sequência.

Cotia e Cia entrou em contato com a página 'Serra Gaúcha Vinhos', através do Instagram, e pediu um número para contato. Após visualizar a mensagem no aplicativo, o usuário bloqueou a reportagem.





Basta seguir a página na rede social que o usuário recebe a seguinte mensagem:Abaixo, a página pede os seguintes dados: nome completo, data de nascimento, número com DDD e estado.A moradora que fez a denúncia deu andamento na conversa até solicitarem para ela, por SMS, um código para se cadastrar na suposta promoção.Mas ao receber o código em seu celular, uma mensagem alertou que seu número seria registrado em outro aparelho., disse.Ela não informou ao responsável da página o código que havia recebido e nem seus dados corretos. Mas o usuário insistia para que a moça enviasse as mensagens com as informações solicitadas.