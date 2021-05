Jovens fazem balada e causam aglomeração na entrada de condomínio em Cotia

Pandemia



A GCM foi chamada, mas a festa continuou em frente a portaria do São Paulo II





Festas acontecem todas as sextas, segundo a fonte











Em plena pandemia, dezenas de jovens foram flagrados, sem máscaras, na noite desta sexta-feira (30) fazendo uma festa com aglomeração na entrada do condomínio São Paulo II, na região da Granja Viana, em Cotia.





Segundo a fonte que enviou as imagens ao Cotia e Cia, entre as pessoas aglomeradas havia adolescentes fazendo o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas.





A Guarda Municipal de Cotia foi chamada, mas segundo a fonte, após dispersar, o grupo voltou a se aglomerar. O problema, de acordo com ela, acontece todas as sextas-feiras.









Cotia e Cia entrou em contato com a administração do condomínio São Paulo II por telefone, mas não há atendimento aos domingos. Deixamos um e-mail com a denúncia e, assim que houver um posicionamento, será acrescentado aqui. O telefone da portaria também não atendeu ao nosso chamado.





A reportagem também procurou a Prefeitura de Cotia e a Secretaria Municipal de Segurança Pública e aguarda retorno.