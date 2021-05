Cotia cria 665 empregos de carteira assinada em abril, aponta Caged

economia

O destaque foi para o setor de indústria, que gerou 463 postos de trabalho

Foto: Reprodução / Agência Brasil





Em abril deste ano, o número de trabalhadores contratados com carteira assinada em Cotia foi superior ao de demitidos. Segundo o Ministério da Economia, no quarto mês de 2021, houve 2.791 admissões e 2.126 desligamentos no mercado formal de trabalho, o que resultou na geração de 665 postos de trabalho.





A maior parte dos postos de emprego criados foi no setor de indústria, com 1.112 contratações e 649 demissões, totalizando um saldo de 463 empregos. No setor de comércio foram 897 contratações e 737 demissões, resultando em 160 postos de trabalho.





O único setor em queda no mês de abril foi o de serviços administrativos, que gerou 610 vagas, mas demitiu 635 trabalhadores, gerando uma perda de 25 vagas de emprego.





Os dados fazem parte das estatísticas mensais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), que o ministério divulgou nesta semana.





De janeiro a abril, houve 12.470 contratações e 9.922 demissões em Cotia, o que representa um saldo de 2.548 empregos.