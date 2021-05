Cotia registra queda em furtos, mas roubos de carga sobem mais de 100% em abril

Segurança Pública

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP nesta terça-feira (25)







A soma de roubos e furtos em geral na cidade de Cotia teve queda no mês de abril, em comparação com o mês de março. No entanto, as ocorrências de roubos de carga tiveram alta de 133% no mesmo período.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) nesta terça-feira (25).



Em março, foram 71 roubos ao todo registrados nas quatro delegacias de Cotia e, no mês passado, 61, uma queda de 14%. Já o número de furtos em geral caiu de 152 para 117 no mesmo período, uma taxa de 23% a menos.



Em contrapartida, o número de roubo de carga, de março para abril, subiu de três para sete, resultando em 16 ocorrências desta natureza em 2021.



Lesão corporal culposa por acidente de trânsito também subiu de 28 para 58, um aumento de 107%.



Em março, Cotia registrou um homicídio e quatro tentativas de homicídio. Em abril, foram dois consumados e uma tentativa.



Ainda de acordo com as estatísticas da SSP, no quarto mês de 2021 foram quatro estupros registrados contra cinco em março.



Cotia não registrou, até agora, nenhum latrocínio e nenhum roubo a banco.