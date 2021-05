Câmara de Cotia cria frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência

Política

De autoria do vereador Felipe Variedade (Pros), o projeto de resolução foi aprovado na sessão desta terça-feira (24)



Foto: Reprodução / Câmara de Cotia









A Câmara Municipal de Cotia aprovou por 14 votos a criação de uma frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência e/ou doenças raras. De autoria do vereador Felipe Variedade (Pros), o projeto de resolução foi aprovado na sessão desta terça-feira (24).





Na prática, a comissão pretende dar apoio a políticas públicas para as pessoas com deficiência, além de promover debates, estudos e propostas para a melhoria dos serviços especializados em habilitação e reabilitação, na garantia do acesso aos estabelecimentos de saúde públicos e privados.





O texto ainda sugere realizar ações, dentre elas preventivas, como a realização do diagnóstico precoce de doenças causadoras de deficiência, e ainda garantir o atendimento adequado, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados.