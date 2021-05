Com prêmios de até R$ 15 mil, Vargem Grande abre inscrições para concurso de Batalha de Rima

Vargem Grande paulista

Ação é uma parceria entre a Prefeitura de Vargem Grande Paulista com o governo de São Paulo; inscrições vão até o dia 31/05



Foto: Vagner Santos









A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Vargem Grande Paulista firmou parceria com o Governo Estadual para o Programa #JuntosPelaCultura2021, que está com inscrições abertas para o concurso Batalhas de Rima.





AQUI até o dia 31 de maio. Os prêmios vão de R$ 2,5 mil até R$ 15 mil (veja no final da matéria). As inscrições podem ser feitas





Após serem feitas uma seleção e premiação das batalhas de freestyle mais relevantes do estado, serão organizados eventos finais, com a participação e premiação de representantes das batalhas selecionadas, que acontecerá virtualmente na Plataforma #CulturaEmCasa e no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em setembro de 2021.





Este é um programa de fomento e difusão cultural que une estado, prefeituras e segmentos artísticos para desenvolver a cultura e a economia criativa em todas as regiões de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte.





Para participar





Cada batalha deverá enviar materiais referentes a sua existência e histórico de realizações em seu município de origem, no Estado de São Paulo, além da indicação de rimador representante.





Serão selecionadas 32 batalhas, que receberão uma primeira premiação e ficarão aptas a participar de votação popular online, por meio do envio de um vídeo artístico que relate o histórico da batalha em formato de rima. O vídeo mais votado receberá o prêmio do público.





Os rimadores indicados no momento da inscrição pelas batalhas selecionadas participarão de eliminatórias presenciais e/ou em formato online. A final será no Teatro Sérgio Cardoso, onde serão premiados os(as) três melhores rimadores do Estado de São Paulo por júri especializado.





Concurso dividido em 3 etapas:





Etapa 1 – Prêmio Melhores Batalhas SP, com seleção e premiação de 32 batalhas por júri especializado.





Etapa 2 – Prêmio do Público, com a premiação do vídeo da batalha mais votada por votação popular.





Etapa 3 – Prêmio Campeão do Freestyle SP, com participação de rimadores das 32 batalhas selecionadas na etapa 1, onde serão escolhidos, por júri especializado, os vencedores do concurso, divididos em 1º, 2º e 3º lugares.





Prêmios:





R$ 2.500,00 para cada uma das 32 batalhas selecionadas.





R$ 5.000,00 para a batalha vencedora da votação popular online.





R$ 15.000,00 para o 1º lugar.





R$ 10.000,00 para o 2º lugar.





R$ 5.000,00 para o 3º lugar.