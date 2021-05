Cotia abre agendamento para vacinar contra a Covid-19 pessoas com comorbidades acima de 30 anos em três UBS’s

Vacina

Idosos 60+, motoristas e cobradores 18+, BPC 30+ também podem fazer agendamento para os polos centrais de vacinação

Está aberto o agendamento para a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades que tenham idade a partir de 30 anos. Foram abertos horários para os dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, em três Unidades Básicas de Saúde. Já os idosos 60+, motoristas e cobradores 18+, BPC 30+ podem agendar a vacinação para os polos centrais (Cotia, Caucaia e Granja Viana). O agendamento deve ser feito em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ . Quem não tem acesso à internet pode entrar em contato via central de agendamento pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h.





A vacinação contra Covid-19 acontecerá, pela primeira vez, em três Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para as pessoas com comorbidades 30+. A medida faz parte de um início de descentralização da vacinação, implantada pela Secretaria de Saúde, que, inclusive, montou um polo de vacina para gestantes e puérperas com comorbidade na Clínica da Mulher.





No dia da vacinação será obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante do agendamento e original e cópia do relatório/laudo médico que comprove a comorbidade. Deve constar de forma legível o CRM e nome do médico responsável pelo documento.

31 de maio UBS Caputera

1 de junho UBS Caputera

2 de junho UBS Coimbra

2 de junho UBS Jd. Sandra

Cirrose hepática

Diabetes Mellitus acima de 30 anos de idade

Doença renal crônica

Doenças cardiovasculares e cerebrais

Hemoglobinopatia grave

Hipertensão - Quando a pressão arterial permanece acima das metas recomendadas com o uso de pelo menos um anti-hipertensivo ou pressão arterial controlada em uso um fármaco anti-hipertensivo

Imunossuprimido

Obesidade grave (IMC-40)

Paciente oncológico

Pessoa vivendo com HIV

Pneumopatia crônica grave

Síndrome de down

Terapia renal substitutiva/diálise

Transplantado de órgão sólido e medula óssea

Paciente oncológico em tratamento quimioterápico ou radioterapia - nos últimos 6 meses

Deficientes atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC)

*Todos devem apresentar documento com CID que comprova a comorbidade e CRM com nome e assinatura do médico visível/legível (cópia e original).





