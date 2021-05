Corpos carbonizados em Itapevi são identificados

Itapevi

Os corpos de Bruno Cecílio, de 18 anos, e Davi Rodrigues, de 23 anos, foram reconhecidos por familiares no IML



Foto: Reprodução / BPI Notícias







Bruno Cecílio, de 18 anos, e Davi Rodrigues, de 23 anos, foram reconhecidos por familiares no IML, segundo o portal BPI Notícias.



De acordo com o site, os jovens estavam desaparecidos desde o dia 20 de maio. Ambos foram enterrados na manhã desta terça-feira (25) no cemitério de Itapevi.



Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.

foram identificados nesta semana.