Durante o frio, Prefeitura de Ibiúna disponibiliza local para população de rua passar a noite

Ibiúna

Pessoas em situação de rua passam a noite em uma sala do Centro Olímpico Municipal, onde recebem cobertas, colchões e alimentação



Foto: Reprodução / Prefeitura de Ibiúna





A Secretaria de Assistência Social de Ibiúna começou a disponibilizar, nesta semana, uma sala no Centro Olímpico Municipal para as pessoas em situação de rua passarem a noite durante as noites com temperaturas mais baixas.





As pessoas em situação de rua recebem, no local, colchões e cobertas, além de um lanche quando chegam ao local. Eles ainda podem jantar no abrigo Casa Maria de Nazaré.





“Estaremos disponibilizando o espaço em todas as noites que as temperaturas estiverem baixas. É um acolhimento que, além da alimentação, conseguimos oferecer uma noite digna para eles, com um pouco de conforto e menos frio", destacou a secretária de Assistência Social de Ibiúna, Regiane Cristina Rodrigues.