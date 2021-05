Mais de 1,3 mil pessoas não tomaram a 2ª dose da vacina contra Covid-19 em Cotia

Vacina

A Secretaria de Saúde de Cotia informou ao Cotia e Cia nesta terça-feira (25) que 1.378 pessoas ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na cidade.

Na Grande São Paulo, esse número de faltosos já corresponde a 177.456. Os dados consolidados até ontem mostram que, em todo o estado, 336.733 pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes disponíveis ainda precisam completar o esquema vacinal.A cidade de Cotia atrasou a aplicação da segunda dose da vacina em idosos com mais de 64 anos. A Secretaria de Saúde chegou a suspender, por duas vezes, a aplicação devido à falta de envio de novas doses ao município.No entanto, o estado confirmou ao Cotia e Cia que as remessas da segunda dose já tinham sido enviadas. Mesmo assim, na última semana, a gestão estadual enviou 3.165 doses extras para a cidade, que, mesmo atrasada, deu continuidade a campanha de imunização contra o coronavírus.Segundo dados do vacinômtero, do governo de São Paulo, 40.993 cotianos receberam a primeira dose e 21.201 a segunda. No total, foram 62.194 doses aplicadas no município.Com esse número, Cotia aplicou 80,8% das doses recebidas e tem hoje 16,2% da população vacinada.