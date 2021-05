CIT de Cotia passa a atender apenas com hora marcada

Importante

Segundo a prefeitura o motivo da mudança é o grande número de pessoas em busca dos serviços oferecidos pelo Centro Integrado Tributário

A Secretaria da Fazenda de Cotia informou que, devido ao grande número de pessoas em busca dos serviços do Centro Integrado Tributário (CIT), todo o atendimento presencial será feito exclusivamente com agendamento prévio, a partir de segunda-feira (17 de maio). A medida busca controlar e diminuir ao máximo o número de pessoas no local, por conta da pandemia da Covid-19.





Diversos serviços, no entanto, são oferecidos pela Fazenda municipal pela internet, como: emissão de segunda via de taxas, impostos, diversos formulários, certidão de débitos, entre outros, que podem ser acessados em www.cotia.sp.gov.br no link “Cidadão Online”.





Além disso, é possível emitir segunda via de IPTU e ISS, certidão de valor venal, taxas, entre outros, pelo aplicativo Telegram. Basta baixar o aplicativo em qualquer aparelho com sistemas IOS ou Android e procurar por “Cidadao Cotia”, sem acento. Colocar “/” e o nome do serviço desejado.





Se o atendimento presencial for indispensável, basta acessar o link de agendamento ( www.cotia.sp.gov.br/agendamento-cit/ ). Se ainda não tiver um cadastro, basta criar um login com email e senha, consultar a agenda e programar o atendimento do serviço desejado.