Acidente envolvendo lotação e caminhão deixa 8 feridos na estrada de Caucaia do Alto

Segundo o Corpo de Bombeiros as vítimas tiveram ferimentos leves ou moderados.

Um acidente na altura do KM 2 da Estrada de Caucaia do Alto sentido Cotia deixou 8 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (17), o acidente ocorreu por volta das 7 horas e envolveu uma lotação e um caminhão.

4 viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e segundo a corporação 8 pessoas tiveram ferimentos leves ou moderados. Duas vítimas, um homem de 40 anos que teve trauma de face e uma mulher de 43 anos com escoriações foram encaminhadas para o Hospital Regional de Cotia.

As outras 6 vítimas foram levadas para os prontos atendimentos de Caucaia do Alto e Vargem Grande Paulista, todos com ferimentos leves.