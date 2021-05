Após 35 dias de intervalo, Cotia aplica 2ª dose da Coronavac em idosos com mais de 64 anos

Imunização acontece nesta terça-feira (18), a partir das 13h



Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





Idosos com mais de 64 anos receberão, a partir das 13h desta terça-feira (18), a segunda dose da Coronavac. Será obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF e o cartão de vacinação.





A segunda dose será aplicada após intervalo de mais de 30 dias, já que serão imunizados idosos que receberam a primeira dose nos dias 13, 15 e 16 de abril.





Estudos publicados sobre a Coronavac se referem a uma eficácia de até 73,8% contra o coronavírus se o intervalo entre as doses estiver entre 14 e 28 dias. Não há dados científicos sobre eficácia em relação a prazos maiores do que esse.





Os idosos deverão comparecer ao mesmo polo em que receberam a primeira dose da vacina.





Segundo o Vacinômtero, portal do governo paulista que disponibiliza informações sobre as aplicações da vacina em todos os municípios do estado, Cotia recebeu 68.084 doses da vacina contra a Covid-19 e aplicou 54.776, um total de 80,4%. Os dados foram atualizados na noite desta segunda-feira (17).