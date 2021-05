Após quase 3 meses, kit merenda voltará a ser entregue para alunos de Cotia, diz prefeito

Educação

Segundo Rogério Franco, empresa ganhadora da licitação tem 10 dias para iniciar a distribuição dos kits.









O prefeito Rogério Franco (PSD), anunciou na tarde desta segunda-feira (31) que os alunos da rede municipal voltarão a receber as cestas de alimentos do Kit Merenda no mês de junho. O último kit merenda foi entregue aos alunos no dia 15 de março.





No mês de abril, a Secretaria Municipal de Educação explicou que o entrave para a aquisição das cestas aconteceu devido à uma nova licitação. Na última sexta-feira (28), segundo a prefeitura as questões administrativas finalmente foram resolvidas e a licitação foi concluída.