VÍDEO: Drive-thru do McDonald's toma parte de rua do centro de Cotia e atrapalha trânsito no local

Trânsito

Imagens mostram momentos em que motoristas passam pela via com dificuldades e quase chegam a colidir seus veículos; não havia fiscalização de trânsito no local.













Sem fiscalização de agentes de trânsito, o drive-thru do McDonald’s do centro de Cotia vem causando congestionamento e atrapalhando motoristas que precisam passar pela região central da cidade ou os que estão no sentido bairro.





Uma moradora registrou, na noite desta sexta-feira (23), dezenas de veículos parados tomando parte da rua Israel, que dá acesso ao drive-thru do estabelecimento. No vídeo, é possível ver motoristas, que não estavam na fila, com dificuldades p

ara passar com seus carros.





Em dois momentos das imagens, é possível ver veículos nos dois sentidos quase se colidindo. Veja o vídeo abaixo:









Cotia e Cia enviou as imagens para a Prefeitura de Cotia para saber qual providência será tomada, e também questionou o motivo de não ter fiscalização de agentes de trânsito no local. Até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.





O McDonald’s também foi procurado pela reportagem para se pronunciar, mas dentro do prazo estabelecido, não retornou.