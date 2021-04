Polícia acaba com festa clandestina em Vargem Grande Paulista

Vargem Grande paulista

Cerca de 50 jovens estavam no local.







Segundo a CGM, o evento também foi anunciado nas redes sociais e esperava aproximadamente 200 participantes. O proprietário do local foi autuado.



A prefeitura da cidade informou que qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de estabelecimentos que não estejam cumprindo os protocolos sanitários para evitar a propagação do coronavírus, é só ligar: 4158-8800 - Fiscalização

153 ou 4158-7673 - GCM

4158-3212 - Delegacia

190 - Polícia Militar

