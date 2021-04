Prefeitura de Cotia pede que munícipes agendem vacinação contra a gripe para evitar aglomeração em UBSs

Saúde



Agendamento pelo aplicativo só é possível ser feito, no entanto, se o usuário tiver cadastro em uma UBS da cidade







Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia lançou, nesta semana, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe/Influenza. Mas, para conseguir realizar o agendamento pelo aplicativo ‘Saúde Simples Cotia’, o usuário deve estar cadastrado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e seus dados precisam estar atualizados.





O morador que não conseguir agendar pelo aplicativo poderá ir à UBS mais próxima e, fazendo parte do grupo que está sendo atendido pela campanha, será vacinado. A prefeitura, no entanto, recomenda o agendamento para evitar aglomeração. Desta forma, garante que a pessoa seja atendida no horário programado.





A vacinação contra a Influenza seguirá o cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde e a 1ª etapa vai atender crianças com idade de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas (42 dias após o parto), povos indígenas (6 meses a 9 anos) e trabalhadores da saúde.





O aplicativo “Saúde Simples Cotia” pode ser baixado gratuitamente em tablets e celulares com sistemas IOS e Android. Com o agendamento, a Secretaria de Saúde pretende evitar aglomeração nas UBSs.





A secretaria informou também que os idosos deverão aguardar a liberação para vacina da gripe conforme o cronograma. Até lá, este público segue sendo contemplado pela vacina contra a Covid-19.