9,3% da população de Cotia foi vacinada contra a Covid-19; cidade aplicou 83,3% das doses recebidas

Vacina

Vacinação em idosos com idade a partir dos 64 anos continua nesta sexta-feira (16) em frente a prefeitura; profissionais da educação com mais de 47 anos serão imunizados na Granja Viana

Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia









A cidade de Cotia vacinou, até esta quinta-feira (15), 9,3% da população contra a Covid-19. Isso significa que 23.468 cotianos receberam a primeira dose do imunizante. Os dados são do vacinômetro, do governo de São Paulo.





Das 37 mil doses recebidas pelo município, Cotia aplicou 30.839, o que corresponde a 83,3% de doses aplicadas até o momento. O percentual subiu mais de 20% em uma semana, colocando a cidade, hoje, em 540º lugar no ranking de doses aplicadas por município em todo o estado.





MAIS VACINA





Nesta quinta, idosos com idade a partir dos 64 anos começaram a ser vacinados em Cotia. Amanhã (16), a imunização vai continuar para essa faixa etária, junto com profissionais da educação que tem mais de 47 anos.





O polo instalado em frente à prefeitura vai atender exclusivamente os idosos, enquanto os trabalhadores da educação serão vacinados no polo da Granja Viana.





O agendamento para ambos os públicos é obrigatório em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/.





Quem não tem acesso à internet pode entrar em contato via central de agendamento pelos números 4614-1105, 4616-0378, 4616-5203 e 4614-5176, das 9h às 16h.





Os trabalhadores da educação também precisam se cadastrar em http://vacinaja.sp.gov.br/educacao (exigência do Governo do Estado para liberação da vacina) e, no dia da vacinação, deverá apresentar holerite ou carteira de trabalho e a confirmação do cadastrado no Vacina Já - um QR Code que será enviado pelo Governo do Estado aprovação o cadastro que deverá ser impresso -, além de documento oficial com foto e CPF.





SERVIÇO





Vacinação contra a Covid-19





Dia 16 de abril – sexta-feira





Idosos 64+: Polo em frente à Prefeitura





Das 8h30 às 13h30





Trabalhadores da educação (47+): Polo Granja Viana





Das 9h às 12h





Agendamento obrigatório





O sistema bloqueia o agendamento quando as doses se esgotarem

























Todos devem estar de máscara no local de vacinação