SENAI de Cotia abre inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos gratuitos

O SENAI de Cotia abriu inscrições o processo seletivo dos cursos Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (tarde ou noite) e Técnico de Logística (noite) na Escola SENAI "Ricardo Lerner" na Granja Viana. As inscrições serão recebidas até o dia 26/04.

Os cursos são gratuitos e têm duração de um ano e meio, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira. O pré-requisito é ter concluído o 1º ano do Ensino Médio, para a turma da tarde e ter concluído o Ensino Médio, para as turmas da noite. O início das aulas está previsto para 29/07/2021.





A taxa de inscrição do processo seletivo é de R$ 53,00 e por conta da pandemia de COVID-19, a seleção será feita por análise do histórico escolar.





Informações e inscrições no link: https://bit.ly/tecnico2sem2021





Dúvidas podem ser sanadas através do WhatsApp da Escola: (11) 4628-1600





A Escola SENAI “Ricardo Lerner” está localizada na Rua Direita, 955, Parque São George, altura do km. 25 da Raposo Tavares, sentido interior.





Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (1125 horas)





O curso tem como objetivo habilitar profissionais para analisar requisitos funcionais e não-funcionais de produtos, desenvolver e testar sistemas de software, sites e apps, de acordo com as especificações do projeto, considerando as boas práticas do mercado de tecnologia da informação e as necessidades do usuário.





• 32 vagas no período da tarde, das 13:30 às 17:30, de segunda a sexta





• 32 vagas no período da noite, das 18:45 às 22:45, de segunda a sexta





Técnico de Logística (1200 horas)





O curso tem por objetivo habilitar profissionais em planejamento, execução e controle das operações dos processos logísticos, desde a negociação com fornecedores, técnicas de armazenagem, controle de estoque, processos de





produção, lean manufacturing, ferramentas da qualidade até canais de distribuição e transportes, além de logística reversa e internacional.





• 32 vagas no período da noite, das 18:45 às 22:45, de segunda a sexta