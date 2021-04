Sem ter o que comemorar, Cotia completa 165 anos hoje

Destaque

Em um passado não tão distante assim esse seria um dia de muitas atividades na cidade de Cotia, com eventos durante todo o dia e com certeza um show sertanejo no fim da noite para comemorar o aniversário da cidade que conta com mais de 250 mil habitantes.





Esse ano, a exemplo do ano passado a cidade completa mais um ano sem ter o que comemorar, sem festa, com inúmeras incertezas e muita preocupação.



E não é para menos, segundo o último boletim epidemiológico divulgado, Cotia já registrou 405 óbitos (106 só no mês passado) e 9.501 infecções confirmadas desde o início da pandemia.

Relembrando, nesta mesma data no ano passado a cidade tinha "apenas" 2 mortes.

A cidade, assim como o Brasil todo, vive um misto de preocupação com a economia e com a saúde. Hoje estamos na fase vermelha emergencial onde apenas comércios essenciais podem funcionar, nesse contexto faço uma pergunta, qual comércio é essencial para você?

Deixamos registrados aqui nosso FELIZ ANIVERSÁRIO COTIA, esperamos que ano que vem possamos comemorar esse dia como merece ser.





Por: Rudney Oliveira.