Família tem casa incendiada após reclamar de festa em Itapevi

Itapevi

*Com informação da Record TV

Uma família teve a casa incendiada por vizinhos após uma discussão sobre uma festa que acontecia próximo à residência, no município de Itapevi. Ao menos cinco pessoas estavam dentro do imóvel no momento do incêndio, mas ninguém se feriu.De acordo com a polícia, as vítimas acionaram as equipes e reclamaram do barulho e da aglomeração no local. Em seguida, os agentes encerraram a comemoração.Segundo testemunhas, após a saída dos policiais, um grupo de pessoas que suspostamente participava da festa, foi até a casa do denunciante. Um dos familiares contou que, na chegada, os suspeitos atiraram paus e pedra em direção à casa.Ainda de acordo com um dos moradores, após a família se negar a sair, os suspeitos atearam fogo na casa, que foi tomada pelas chamas.