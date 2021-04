Roubos de cargas e veículos crescem 22% em Cotia no mês de março

Segurança Pública



Furtos também registraram aumento de 16,8%, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP











Cotia registrou em março 19 roubos de veículos e três roubos de carga. O número é 22% superior ao mês de fevereiro, quando a cidade contabilizou 17 roubos de veículos e apenas um de carga. Os dados estatísticos são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).





O furto de veículos também subiu no mesmo período. Foram 20 em fevereiro e 28 no mês passado. Furtos no geral também aumentaram 13%: foram 134 em fevereiro e 152 em março, totalizando uma taxa de 16,8% no aumento desses crimes, de acordo com a SSP.





No mês passado, a cidade registrou menos estupros neste período. Segundo as estatísticas, foram nove em fevereiro e cinco em março.





Nos três primeiros meses do ano, o município registrou três homicídios, sete tentativas de homicídio e 139 lesões corporais culposas por acidente de trânsito. Não houve, até o momento, latrocínio, roubo a banco e vítimas de homicídio doloso por acidente de trânsito, conforme a secretaria.