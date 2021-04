Em 10 dias, 3,7 mil pessoas a mais receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Cotia

Vacina



São 27.254 doses aplicadas até o momento, o que corresponde a imunização de 10,7% da população cotiana







Do dia 15 até este domingo (25), 3.786 pessoas a mais receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no município de Cotia.





Com 27.254 doses aplicadas até agora, 10,7% da população já foi imunizada contra o coronavírus.





Os números do ‘vacinômetro’, do governo de São Paulo, foram atualizados nesta tarde.





O município hoje ocupa a 580ª posição no ranking de vacinação entre as 645 cidades do estado de São Paulo.





Ao todo, foram 40.747 doses distribuídas para Cotia, que aplicou 37.099 (27.254 da 1ª e 9.845 da 2ª).





Esse número corresponde a 91% das doses aplicadas, que coloca o município na 608ª colocação no ranking do governo paulista.





A última faixa etária vacinada na cidade foi a de idosos com 62 anos. Desde o dia 16 de abril, a gestão Franco não anuncia novas datas para a aplicação da primeira dose do imunizante.