Raposo Tavares teve queda de apenas 3% no movimento durante o 'mega feriado'

A movimentação nas rodovias paulistas caiu 17% de acordo com o levantamento da Secretaria de Logística e Transportes de São Paulo. Os dados foram coletados e os dias 26 de março e 4 de abril, período que várias regiões estavam durante o 'mega feriado'.

Apesar do número elevado, na Raposo Tavares no trecho administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que sai da capital até Cotia a diminuição foi de apenas 3%, passando de de 692 mil para 671 mil.

Durante os feriados prolongado na Capital paulista e o de Páscoa, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) realizaram campanhas nas redes sociais e nos painéis em rodovias com mensagens para as pessoas ficarem em casa no enfrentamento ao coronavirus. As ações foram realizadas nas redes sociais e nos Paineis de Mensagens Variáveis (PMVs) espalhados pelas rodovias do Estado de São Paulo.