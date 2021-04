Morador flagra descarte irregular de materiais do Burger King em terreno na cidade de Vargem Grande

Vargem Grande paulista



#FalaCidadão: Banners e outros cartazes da empresa foram encontrados em um terreno na divisa de Vargem Grande com Itapevi



Imagens enviadas pelo morador ao Cotia e Cia









Um morador de Vargem Grande Paulista flagrou nesta semana um descarte irregular de materiais, como banners e panfletos, da empresa Burger King.





Os objetos estavam descartados em um terreno cercado por mata no final da Rua Ilha de Paquetá com a rua Santa Luz, no bairro Recanto Verde, divisa de Vargem Grande com Itapevi.





É a segunda vez que moradores flagram descarte do Burger King no local.





Procurada, a empresa ainda não se manifestou.