PAT de Cotia está sem sistema há mais de uma semana, denuncia usuária que reclama do ‘descaso’

Procurada, a prefeitura ainda não se manifestou

Portas do Posto de Atendimento ao Trabalhador estavam fechadas na manhã desta quinta-feira (8).

Foto enviada por Gabriela Neves



Gabriela Neves Ferreira, 27, está desempregada há cerca de um mês e precisa dar entrada no seu seguro-desemprego. Acontece que o procedimento, segundo ela, só pode ser feito presencialmente no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia. No entanto, de acordo com Gabriela, a unidade está sem sistema há mais de uma semana.





“Eu cheguei a dar entrada no seguro-desemprego no dia 25 de março, mas não consegui finalizar. Aí voltei no dia seguinte e já não estava funcionando [o sistema do PAT]. Veio a semana de feriado. Eles fecharam e retornaram nesta segunda-feira, dia 5. Eu fui lá toda a semana, estava aberto, mas com um rapaz falando que estava sem sistema”, reclama.





Ainda de acordo com Gabriela, na manhã desta quinta-feira (8) o PAT já nem aberto estava. Para a usuária, foi um verdadeiro descaso, já que não houve comunicação e o telefone da unidade ninguém atende.





“Hoje fui lá e estava fechado. Sempre quando eu vou lá, encontro as mesmas pessoas. Têm pessoas com data pra vencer a entrada do seguro. No meu também, já faz um mês que eu não consigo. Não tem outra forma de conseguir. Só no PAT que da pra resolver. Hoje foi um descaso, até porque hoje não é feriado, a gente paga o salario dos funcionários de lá pra eles ficarem em casa? A gente liga e ninguém atende”, diz indignada.





Cotia e Cia entrou em contato com a prefeitura para saber o que houve com o sistema do PAT e se tem um prazo para o serviço ser restabelecido, mas até o fechamento deste texto, não houve retorno.