Prefeitura divulga datas das próximas aplicações da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em Cotia

Vacina

A Secretaria de Saúde de Cotia informou que nos dias 6, 8 e 13 de abril estão programadas vacinações contra a Covid-19 exclusivamente para aplicação de 2ª dose. Não é necessário fazer agendamento, pois serão atendidas pessoas que receberam a 1ª aplicação na cidade e que saíram com o cartão de vacina com a indicação da 2ª dose para uma destas datas.No dia 6 de abril, serão vacinados idosos com idade a partir de 77 anos; já no dia 8 de abril será a vez dos trabalhadores da saúde receberem a 2ª dose do imunizante. No dia 13 de abril, os idosos com idade a partir de 75 anos vão receber a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. Recomenda-se que o vacinado retorne ao mesmo polo de vacinação onde recebeu a 1ª dose.Além de documento oficial com foto e CPF, será obrigatório apresentar o cartão que comprova que a 1ª dose foi recebida na cidade de Cotia. A vacinação acontecerá no Polo do Cotia, em frente à Prefeitura, das 8h às 14h e, no Polo de Caucaia do Alto, das 8h às 12h. Haverá distribuição de senha para organizar o atendimento por ordem de chegada.Como as pessoas programadas para a 2ª dose nestas datas necessariamente receberam a 1ª em Cotia, a Secretaria de Saúde já tem as doses em quantidade suficiente para atender a todos, com isso, não é necessário chegar muito antes do horário e nem fazer aglomeração. Os polos funcionarão com sistema drive-thru e pedestre. Todos deverão estar de máscara e, caso haja fila na parte de pedestre, é imprescindível que todos respeitem o distanciamento.– idosos com idade a partir de 77 anos que receberam a 1ª dose no dia 09/03/2021 - Polos Cotia e Caucaia do Alto– trabalhadores da saúde que receberam a 1ª dose no dia 11/03/2021 - somente no Polo Cotia, em frente à Prefeitura.– idosos com idade a partir de 75 anos que receberam a 1ª dose no dia 16/03/2021 - Polos Cotia e Caucaia do AltoObs.: Obrigatório apresentar documento com foto e CPF e o comprovante da 1ª dose recebida em Cotia.