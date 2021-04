Após receber mais doses de vacina contra a Covid-19, Cotia antecipa vacinação de idosos acima de 68 anos

Vacina

Será aplicada a 1ª dose somente mediante agendamento, as doses são limitadas. A vacinação deste público começaria no dia 9/04.





Nesta quinta-feira (1ª de abril), a Secretaria de Saúde de Cotia recebeu mais uma remessa de vacinação contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan, com isso, a cidade vai antecipar o início da imunização de idosos com idade a partir de 68 anos para segunda-feira (5/04) – a vacinação deste público estava prevista para começar no dia 9/04. O agendamento já está aberto pelo endereço https://cotia.sp.gov.br/agendamento-covid/ . Como as doses são limitadas, o agendamento será suspenso assim que a quantidade se esgotar.





No dia da vacinação é preciso levar documento oficial com foto, CPF e o comprovante do agendamento. A vacinação acontecerá no Polo de Cotia com o sistema drive-thru e pedestre, das 8h às 12h.









Questionada, a prefeitura informou que quem agendou para dia 9/04 serão vacinados normalmente, não é necessário realizar novo agendamento.









Antecipação vacinação contra Covid-19 – idosos 68+





Dia 5 de abril – das 8h às 12h









*Excepcionalmente por conta do feriado do dia 2 de abril (Sexta-feira Santa) a Central de Agendamento não terá expediente