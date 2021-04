Prefeitura de Cotia reforça que serviços remotos permitem consulta de vagas e entrada ao seguro-desemprego

Trabalho



Também há um canal no portal da prefeitura para auxiliar o cidadão a acessar estes serviços



Foto: Divulgação









A Prefeitura de Cotia reforçou nesta sexta-feira (9) a informação de que os munícipes podem consultar vagas de emprego e dar entrada ao seguro-desemprego por meio do aplicativo Sine Fácil. Em nota, a gestão municipal disse ainda que criou um canal em seu portal para auxiliar o cidadão a acessar estes serviços.





“No site www.cotia.sp.gov.br basta abrir o link “Serviços ao Trabalhador” para ter acesso remoto a diversos atendimentos. Para solicitar o Seguro-Desemprego, por exemplo, a Prefeitura de Cotia disponibiliza o link do Governo Federal (https://www.gov.br/pt-br) e, de forma rápida e segura, o cidadão pode dar entrada ao benefício, mas se precisar do atendimento presencial no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Cotia (PAT) deverá fazer o agendamento prévio em https://cotia.sp.gov.br/agendamento-online/”, detalhou. , detalhou.





No link “Serviços ao Trabalhador”, a Prefeitura também disponibiliza informações e links de acesso ao Banco do Povo, Plano de Negócios do Sebrae e Carteira de Trabalho Digital.





“Os colaboradores que trabalham no PAT atuam como mediadores entre a população e os serviços federais e estaduais. Neste momento de pandemia estão atendendo em esquema de rodízio, somente com hora marcada, mas todo cidadão que passa pelo local em busca de informação é orientado a utilizar as plataformas digitais”, destacou Marcos Nena, secretário de Trabalho e Emprego de Cotia.





Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 158 (Central Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho) – ligação deve ser feita de telefone fixo. Ou ainda, pelo email atender.osasco@economia.gov.br ou setra.emprego@cotia.sp.gov.br.