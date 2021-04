Polícia apreende mais de 90 tijolos de drogas na divisa entre Itapevi e Cotia

Polícia

Os entorpecentes foram encontrados em uma casa abandonada

A Polícia Civil apreendeu, na tarde da última quarta-feira (14), mais de 90 tijolos de maconha e skunk que foram encontrados em uma residência. A ação foi realizada no bairro Parque Wey, na divista entre Itapevi e Cotia.





Agentes da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba (Demacro) estavam em diligências para combater o tráfico quando apuraram que integrantes de uma organização criminosa armazenariam a droga em uma casa na rua Telma.





Os policiais foram até o local e, durante vistoria, localizaram quatro caixas de papelão contendo 92 tabletes de maconha. Em um veículo Ford/Fiesta encontrado na porta da casa, foi encontrado um compartimento secreto no painel, onde estavam escondidas mais duas porções de skunk.





Uma testemunha que estava no local acompanhou a ação e confirmou a identificação do morador, que é alvo de investigação da equipe especializada. As drogas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia.