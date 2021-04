Em Cotia, 975 pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, alerta Saúde

Saúde



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia









A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Cotia apontou, nesta sexta-feira (16), que 975 pessoas não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A cidade aplicou, até agora, 30.865 doses do imunizante. Destas, 7.372 correspondem à segunda dose.





A orientação dos fabricantes das vacinas aplicadas no Brasil (Instituto Butantan/Sinovac e Fundação Oswaldo Cruz/Astrazeneca), no entanto, é para que o intervalo entre as doses seja respeitado para não comprometer a taxa de proteção no organismo.





No caso da vacina do Instituto Butantan, o intervalo entre as doses deve ser de 14 a 28 dias, enquanto para a vacina da Fundação Oswaldo Cruz este intervalo é de 90 dias.





Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação acontece à medida que novas doses são enviadas pelo governo do estado e que a cidade não teve desabastecimento de vacinas para aplicar a segunda dose na população.





“Quem não tomou a segunda foi porque não compareceu ao polo de vacinação na data programada. Fazemos um apelo para que a população tome as duas doses. Só assim se completa o esquema vacinal”, alertou Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.





Ela destacou que quem deveria já ter recebido a segunda dose e não recebeu deve comparecer o mais rápido possível a um polo em dia de vacinação com documentos e com o cartão comprovando que recebeu a primeira dose em Cotia.