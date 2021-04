Prefeitura adia aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em Cotia

A Prefeitura de Cotia adiou para o dia 11 de maio a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em quem recebeu a primeira dose do imunizante no dia 13 de abril. As aplicações deveriam ocorrer nesta quinta-feira (29). Já os vacinados no dia 15 de abril, que receberiam a segunda dose nesta sexta-feira (30), serão vacinados no dia 13 do mês que vem.





O adiamento ocorre, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido à falta de envio de novas doses por parte do governo paulista. A pasta reforçou, no entanto, que mesmo com as alterações nas datas que estavam programadas nos cartões, os vacinados receberão a 2ª dose dentro do prazo de intervalo máximo preconizado pelo fabricante do imunizante.





Para receber a 2ª dose da vacina basta comparecer ao mesmo polo em que já foi vacinado e levar o comprovante da 1ª dose, documento oficial com foto e CPF. Não é preciso fazer agendamento e o atendimento será por ordem de chegada. É obrigatório o uso de máscara.





Vacinação 2ª dose – Novas datas