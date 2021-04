Mulher vista perambulando pelas ruas de Cotia diz que procura por irmã que mora na cidade

Mulher se identificou como Andreia e diz que procura pela irmã, Aparecida Martins Costa. Comerciante que a encontrou no bairro do Portão disse que ela estava descalça e que aparentava ter distúrbio intelectual

Priscila, que estava trabalhando no momento, disse que a mulher passou pelo seu trailer de lanches e parou para conversar com ela. A comerciante deu lanche, água e buscou em sua residência roupas e sapatos para a andarilha.Durante o diálogo, a mulher disse que se chamava Andrea Martins Costa e que estava procurando pela sua irmã, Aparecida Martins Costa. Segundo Priscila, a mulher informou que mora em São Paulo, mas não se recordava do endereço., disse.A reportagem enviou o relato de Priscila e a foto da mulher para a Prefeitura de Cotia e aguarda retorno do posicionamento.